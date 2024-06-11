شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين تزامنا مع عيد الأضحى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كمية كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السوداني ومن جيبوتي بسعر 285 جنيها واللحوم البلدى الطازجة بـ 335 جنيهًا ، وطرح اللحوم الضأن المجمدة المستوردة بسعر 335 جنيها أيضا طرح اللحوم الضأن الطازجة البلدية بسعر 360 جنيها للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 210 جنيه للكيلو القائم كذلك طرح كيلو اللحوم الهندي المجمد بسعر 220 جنيهًا.



أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين

وتستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية في العمل طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2024 لتوفير منتجات اللحوم بأسعار مخفضة، كما تطرح المنافذ كافة السلع الغذائية وصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يونيو الجاري بجانب أيضا استمرار إنتاج الخبز المدعم وطرحه على البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف.