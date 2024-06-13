شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأمس واليوم، شهدا ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، كبداية لموجة شديدة الحرارة، ستؤثر على المحافظات في الأيام المقبلة.

أضافت منار غانم، في هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON: "الخميس والجمعة والسبت من المنتظر أن يشهدوا ذروة ارتفاع درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة غدا ستكون 40 درجة مئوية، والجمعة والسبت ستصل إلى 43 درجة مئوية خلال درجات النهار، و46 إلى 48 في محافظات الصعيد".

وتابعت منار غانم: "أول انخفاض لـ درجات الحرارة سيكون يوم الأحد وهو عيد الأضحى المبارك، بواقع 3 : 4 درجات، وثاني أيام العيد ستكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 37 : 38 درجة مئوية".

وأشارت، إلى أن نسب الرطوبة خلال هذه الأيام لن تكون مرتفعة بالشكل الكبير، لكن هناك نسب رطوبة تجعلنا نشعر بـدرجات حرارة أعلى، وقالت: "لابد من التجنب المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة".