شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المصلين على ساحة مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية لصلاة العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

توافد المئات من المصلين اليوم الأحد، داخل ساحة مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحري بالإسكندرية، للمشاركة في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وحرص المصلون على اصطحاب ابنائهم داخل المسجد لأداء صلاة العيد.

كانت مديرية أوقاف الإسكندرية، أعلنت أن الساحات والمساجد المخصصة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الأحد، جاهزة لاستقبال روادها لأداء صلاة عيد الأضحى.

وأوضح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية ، أن المديرية استعدت لاستقبال المصلين في العيد فضلا عن الانتهاء من جاهزية الإدارات لأداء صلاة العيد بساحات الخلاء التي جرى تخصيصها إلى جانب المساجد الجامعة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية، متصلة مع 11 غرفة فرعية بجميع الإدارات، لرصد أي معوقات أو خروقات منذ ليلة العيد وحتى الانتهاء من صلاة العيد.

وأوضح ، أنه تم الانتهاء من تجهيز 513 ساحة خلاء موزعة على الإدارات الفرعية الـ11، بواقع عدد يلبى احتياجات كل إدارة يتناسب مع جمهورها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 1026 إماما وخطيبا أساسيا واحتياطيًا، بواقع إمام وخطيب أساسي واحتياطى لكل ساحة خلاء لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفى سياق آخر، كان قد أكد مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بداية من أول أيام عيد الأضحى، من المتوقع أن تنكسر الحرارة بعض الشيء خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتستمر شديدة الحرارة على باقي المناطق، ومحذرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وضرورة استخدام أغطية الرأس مبللة أحياناً، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وتناول الكثير من السوائل للأطفال وكبار السن.

وكانت قد أكدت أيضا الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعداد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الأضاحي، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيوانى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدى لظاهرة الذبح خارج المجازر.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بـ18 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يوم 17 وحتى يوم 20 يونيو الجاري، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك.

كما وجهت وزارة التعليم العالي برفع درجة الاستعداد فى المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وضرورة وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.



المصلين يتوافدون على ساحة ومسجد المرسي ابو العباس بالإسكندرية



بالونات لفرحة الاطفال داخل ساحة المسجد ابو العباس بالإسكندرية



توافد المصلين بمسجد المرسي ابو العباس بالإسكندرية