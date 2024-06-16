توجيه مهم من محافظ الجيزة بشأن المجازر.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

وعقب الصلاة تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين بساحة مسجد مصطفي محمود في جو يسوده الود والحب، مقدمًا التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة، داعيا المولي عز وجل أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع، والتنسيق مع المرافق للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئه ورفع درجة الاستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين.

وأكد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود وعدم السماح بوجود تجمعات لمخلفات القمامة وتواجد دوريات النظافة على مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الاشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول، وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الأضاحي، مؤكدا أن مجازر المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المواطتين لذبح الأضاحي بالمحان حفاظا على البيئة.

كما أكد على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس.