شكرا لقرائتكم خبر عن فصل لربك وانحر.. فرحة عيد الأضحى بمجزر البساتين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بثا مباشرا من مجزر البساتين بالقاهرة، رصد خلاله ذبح الأضاحى فى اول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فتحت مجازر محافظة القاهرة، أبوابها مجانا لاستقبال أضاحى المواطنين، بعد صلاة العيد مباشرة، والذى يستمر طوال أيام العيد، لتقديم خدمات المجازر للمواطنين مجانا.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وتشمل الخدمة المجانية بالمجازر، الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وحذرت محافظة القاهرة، من ذبح الأضاحي فى الشوارع وترك المخلفات والدماء بالشوارع، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.