شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. الجامعات الأهلية المعتمدة حتى لا تقع فريسة للكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر " الخليج 365" القائمة الكاملة للجامعات الأهلية المعتمدة بـ وزارة التعليم العالى، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2024، وذلك حتى يتجنب الطلاب الكيانات التعليمية الوهمية ولا يقع الطلاب فريسة لتلك الكيانات التى تمارس العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

الجامعات الأهلية وتضم (20) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.