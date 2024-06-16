شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عسكرى إسرائيلى سابق: تل أبيب لا تستطيع فتح حرب فى الشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نائب رئيس الأركان السابق ورئيس حزب "العمل" حالياً يائير غولان، قوله إن إسرائيل لا تستطيع اليوم فتح حرب في الشمال.

ونقلت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولهم، إن الكابينيت صادق على أن تتركز العملية العسكرية البرية في محور فيلادلفيا بدلا من رفح، في حين قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إن الجيش غير مستعد لاستمرار الحرب في غزة.

وأوضح المصادر، في تصريحات نقلتها القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي أن القوات تتجول على الأسطح وبالقرب من النوافذ وداخل المنازل في غزة مثل البط في حقل الرماية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد حماية للقوافل العسكرية في غزة، موضحا أنه هناك أمور لا يوجد فيها استعدادات لقتال جيد في غزة.

وأكدت مصادر أن الجيش يواجه صعوبة في القضاء على كتائب القسام برفح وقد ينهي عمليته العسكرية دون تحقيق ذلك.

وتساءل مسؤول عسكري هل بدأ الضرر في عملية رفح يتجاوز الفوائد؟

في حين نقلت القناة 13 من التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر قولهم إن المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خلال 10 أيام

بينما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان إلى أنه لا يوجد "نصر كامل" دون تعبئة كاملة، في إشارة إلى تجنيد المتطرفين

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه شرع فيما وصفه وقفا تكتيكيا للنشاط العسكري يوميًا على طول طريق رئيسي في جنوب قطاع غزة، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بالقطاع.

وجاء قرار الجيش الإسرئيلي، بعد يوم من مقتل 11 جنديا، من بينهم ثمانية في عربة ناقلة للجند من نوع "نمر"، احترقت بالكامل بمن فيها من جنود برفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صيحفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي إنه من المقرر أن يسري هذا التكتيك مابين الساعة 8 صباحًا و 7 مساءً، يوميا، على طول طريق يؤدي من معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل إلى طريق صلاح الدين على المشارف الشرقية لرفح، ثم شمالا باتجاه منطقة خانيونس..وقال الجيش الإسرائيلي إن الوقف تم تنفيذه لأول مرة أمس السبت.

ونسب موقع "والا العبري" للمُحلل السياسي الإسرائيلي نير كيبنيس قوله إن إسرائيل منحت حماس جائزة على العملية التي قتلت فيها 8 جنود إسرائيليين بحرق ناقلة جند أمس.

وقال: إن تعليق القتال الآن، كان أحرى به أن ينقذ الأسرى، لكنه في الوقت الحالي لا ينقذ سوى أولئك الذين يخشون لجنة تحقيق.

لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي "توقفا تكتيكيا" لعدة ساعات في أحياء مختلفة في جميع أنحاء القطاع، ومع ذلك، فإن الإعلان الأخير يمثل توقفًا أكثر أهمية في النشاط العسكري، لساعات أكثر من المعتاد وعبر منطقة أوسع.

ومع ذلك، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان آخر منفصل أنه يوضح أنه لا يوجد وقف للقتال في جنوب قطاع غزة والقتال في رفح مستمر... وأنه لا يوجد أي تغيير على دخول البضائع إلى القطاع غزة، وأن الطريق المستخدم لتسليم البضائع سيكون مفتوحا خلال النهار بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لنقل المساعدات الإنسانية فقط".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله، إنه عن سماع الإعلان الأولي للجيش، اتصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسكرتيره العسكري وأوضح أن هذا غير مقبول بالنسبة له..وأضاف: "بعد استفسار، جرى إبلاغ رئيس الوزراء أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الجيش الإسرائيلي وأن القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له".