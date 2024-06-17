طقس ثاني أيام العيد.. انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الإثنين 17-6-2024، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وبحسب الهيئة، فإن انخفاض درجات الحرارة تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية.

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس اليوم نشاطا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24.

- الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23.

- مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22.

- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28.

- قنا العظمى 44 درجة والصغرى 30.

- أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.