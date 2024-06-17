شكرا لقرائتكم خبر عن سلع مخفضة 40% بشوادر كلنا واحد خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية رئيس الجمهورية، توفر مبادرة كلنا واحد الأغذية والسلع المختلفة بأسعار مخفضة حتى نهاية يونيو، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وتوفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، و تم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية.