ضبط 4 متهمين بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة الجيزة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضي).
قُدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.