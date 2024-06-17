عضو بـ"اتحاد السياحة": إيقاف تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن إيقاف تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأضاف "البيه"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن ذلك يعود إلى إرتفاع درجات الحرارة في مشعر مني ووصولها إلى 49 درجة مئوية.

وأوضح عضو اتحاد شركات السياحة، أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

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