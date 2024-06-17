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وزارة الصحة: نقل 27 حاجا مصريا لمستشفيات المشاعر المقدسة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 17 يونيو 2024 03:26 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات ومنى ، خلال أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخروج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، فيما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية المصرية، ستواصل عملها عقب انتهاء الحجاج من أداء المناسك، وعودتهم إلى مقرات إقامتهم. 

وكانت عيادات بعثة الحج الطبية المصرية قد قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفا و871 حاجا مصريا، في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ بداية تفويج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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