شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 30 يونيو.. دراسة ترصد جهود التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جهود مصر في زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس لتغير المناخ وتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة في مصر، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات واسعة في زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها.

وأكد الدراسة أن مصر أصبحت من أهم دول المنطقة في مجالات ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية – الهيدروجين الأخضر) ، واتخذت مسارها لتكون مركز إقليمي لتجارة الطاقة في المنطقة، وعملت علي تطوير السياسات والاجراءات لتعزيز ذلك وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كما شهد النصف الأول من عام 2024 خطوة جديدة نحو مسار انتقال الطاقة في مصر بافتتاح محطة رياح خليج السويس 1 بقدرة إجمالية 252 ميجاوات بالتعاون مع الشركاء الاوروبين ومؤسسات التمويل الدولية من المانيا وفرنسا والدنمارك، لتسهم في خفض نحو نصف مليون طن سنويا من الانبعاثات الكربونية.

وذكرت أن مصر وقعت حتي الآن علي ما يقرب من27 مذكرة تفاهم بشأن مشروعات للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مع شركات عالمية، تحولت منها 11 مذكرة إلي اتفاقيات تعاون مشتركة وتم تحديد أراضي المشروعات المقترحة، وجاري استكمال الدراسات

الوطنية.

وأكدت أن البيئة التشريعية المرنة كانت هي الإطار الفعلي الحاكم لتنفيذ المشروعات، لذا منذ عام 2014، حرصت مصر علي تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر من خلال:

قانون تحفيز استخدام الطاقة المتجددة رقم 203 لسنة 2014، وما تلاه من القـرار الجمهـوري رقـم 135 لسـنة 2014 بشـأن تعديـل قانـون هيئـة الطاقـة الجديـدة والمتجـددة ليسـمح لهـا ببيـع الكهربـاء المنتجـة مـن مشـروعاتها لإحـدى الشـركات التابعـة للشـركة القابضـة لكهربـاء مصـر أو المسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص ، وانشـاء شـركات سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسـنة 2014 ،بشـأن ألية تعريفة التغذية لمصادر الطاقة المتجددة (شـمس – رياح).



- وفي عام 2016 صدر قـرار جمهـوري رقـم 116 بتخصيـص مسـاحة تصـل إلـى 7600 كـم٢ لصالـح هيئـة الطاقـة الجديـدة والمتجـددة لاسـتخدامها فـي مشروعات الطاقة المتجددة سواء بنفسها أو طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء, وكذلك القرارات رقم 51، و55 لسنة 2023، والقرار رقم 39 لسنة 2024، بتخصيص مساحات من الأراضي بلغت 40 ألف كـم٢ في محافظات سوهاج وأسوان و سيدي براني بمحافظة مطروح ، ومحافظة الوادي الجديد.

- صدور الكتـاب الدوري رقـم ١٠ بخصـوص تعديـل نمـوذج عقـد تبـادل الطاقـة الكهربائيـة بنظـام صافـى القيـاس علـي شـبكات التوزيـع لمحطـة طاقـة شمسـية بقدرة حتي 20 ميجاوات، وكذا الكتــاب الــدورى رقــم 3 لســنة 2023 بشــأن القواعــد التنظيميــة لمنظومــة إنتــاج الطاقــة الكهربيــة المنتجــة مــن الطاقــة الشمســية الفوتوفلطية بغرض الاستهلاك الذاتي.

كما أعلنت الدولة عن تعريفة التغذية لمشروعات الكتلة الحيوية، واصدرت كتاب دوري لتوضيح قواعد شحن السيارات الكهربية وتشجيع بناء محطات الشحن بمشاركة القطاع الخاص .

-وفي عام 2024 تم صدور قانون رقم 2 لسـنة 2024 بشـأن حوافز مشـروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشـتقاته، والذي بموجبه ستحصل الشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات والتي يكون حوالي 70% من تمويلها من مقرضين أجانب على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، إضافة إلى حوافز غير ضريبية وتخفيض في الرسوم.