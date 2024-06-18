شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: مخزون السكر يكفي حتى بداية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لديها مخزون من كافة السلع الأساسية تكفى لعدة أشهر، كما أن مخزون السكر التموينى يكفى حتى بداية العام المقبل تزامنا مع انتاج السكر المحلى من القصب فى الموسم الجديد يناير 2025 بالاضافه إلى تعاقد الوزارة على استيراد كميات كبيرة من السكر لتعزيز المخزون الاستراتيجى طوال الوقت .



على مدار الأشهر الماضية، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد 750 ألف طن سكر خام من الخارج، حيث يتم تكريره بالمصانع التابعة للوزارة وطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين بسعر مدعم 12.6 جنيه للكيلو بالإضافة إلى طرح السكر الحر على البطاقات التموينية أيضا بسعر 27 جنيها للكيلو.