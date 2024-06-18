شكرا لقرائتكم خبر عن هتقفل المادة.. نموذج استرشادى لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان آخر العام في مادة اللغة العربية، إذ تنطلق امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو بمادة اللغة العربية، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365”، مراجعات نهائية شاملة لمادة اللغة العربية، تتضمن أهم أجزاء المنهج الدراسي في الأدب والنصوص والبلاغة وقواعد النحو، وتدريبات ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحان الموضوعية والمقالية، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمنهج والاستعداد التام للامتحان.

وفيما يلي نموذج استرشادي لامتحان مادة اللغة العربية، وفقًا لآخر تعديل وزاري على الورقة الامتحانية 2024، إذ يتضمن امتحان المادة 55 سؤالًا، ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.

ويقدم ”الخليج 365” عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ويوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.