شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: لا صحة لما تم تداوله عن قطع الأشجار بحدائق المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لا صحة لما تم نشره وتداوله علي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن قطع الأشجار بحديقة عروس النيل والحدائق العامة بمدينة المنصورة.

وأوضح المحافظ بأن الحدائق التي تم نشر شائعات عنها منها حديقة عروس النيل بمدينة المنصورة، ما زالت مفتوحة وتعمل ولم يتم قطع أي أشجار بها ولن يسمح بقطع اي أشجار بأي حديقة وجاري الآن زراعة أشجار مثمرة داخل الحدائق العامة.

وقال "مختار " بأن عدد المترددين من المواطنين علي حديقة عروس النيل فقط خلال أيام عيد الأضحي المبارك تراوح من 300 الي 500 مواطن يوميا دون الاطفال للاستمتاع والترفيه بالمناظر الطبيعية والهواء النقي داخل هذه الحدائق .

كما أوضح " المحافظ " بأنه تم تطوير كافة الحدائق العامه والجزر الوسطي بالشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة ووضع مقاعد انتظار بها لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين منها حدائق شارع الجيش وشارع قناة السويس بالإضافة إلي بمدينة المنصورة.

وأكد مختار علي أن محافظة الدقهلية، حريصه علي زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بنطاق المحافظة ضمن مبادرة 100 مليون شجره خلال مراحلها الأولى والثانية والتي يتم زراعتها بالحدائق العامة والجزر الوسطي والمتنزهات والطرق العامة، داخل أفنية المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية من أجل الحد من آثار ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تشهدها مصر والعالم.