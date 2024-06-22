بكري يطالب رئيس الوزراء بتوضيح أسباب أزمة وفاة مئات الحجاج المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالب الإعلامي مصطفى بكري بفتح تحقيق عاجل وشفاف في قضية الحجاج المصريين المتوفين والمفقودين في السعودية، مؤكدًا أن ما حدث لا يجب أن يمر مرور الكرام. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق شركات السياحة بشكل كبير، مطالبًا من لا يقدر على المسؤولية بالتنحي.

وأكد بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن مئات الحجاج فقدوا ولا أحد يعلم مصيرهم، مطالبًا بتوضيح من المسؤول عنهم.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيناقش طلبات الإحاطة بشأن تفاصيل هذه القضية، وسيقف على سبب وفاة هؤلاء الحجاج ومن المسؤول عن تركهم في الشارع تحت درجة حرارة مرتفعة.

وأشاد مقدم "حقائق وأسرار" بتوجيهات الرئيس السيسي بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة الأزمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تتسامح فيما حدث، مطالبًا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالحضور إلى مجلس النواب لتوضيح ما حدث والاستماع للجميع، معقبًا: "تم إعلان حتى الآن عن وفاة 600 وفقد 250، ولا أظن أن الأمر هكذا، والرئيس والدولة المصرية لن تتسامح فيما حدث".

وشدد بكري على حق الشعب في معرفة ما يحدث، متسائلًا عن دور شركات السياحة في هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بوجود حجاج لم يكن يحق لهم الخروج من مصر.

وأردف الإعلامي مصطفى بكري: "الناس من حقها تعرف ايه اللي بيحصل، ده إحنا أكثر دولة بها أعداد مفقودين"، مطالبًا بتحقيق شامل في القضية وتوضيح ملابساتها للرأي العام.