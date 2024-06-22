شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات وأحضان.. الأمهات يستقبلن طلاب الثانوية بالجيزة بعد أداء امتحان العربى والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية، كأول مادة تضاف إلى مجموع امتحانات الثانوية العامة بالعام الدارسي 2023/2024، إذ تقدم للامتحان قرابة 745 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتباينت آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، الذي انطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ثلاث ساعات، إذ أكد بعض الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، فيما أكد البعض صعوبة الامتحان في بعض أجزائه خاصة النحو.

وحرصت أمهات طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة على مرافقة أبنائهن، إلى اللجان الامتحانية والانتظار أمامها حتى خروجهم بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، حاملين معهم دعوات النجاح والتوفيق للطلاب.

وفي ظل أجواء مشحونة بالتوتر والترقب، رصد ”الخليج 365” تجمع أمهات طلاب الثانوية العامة أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات، واستقبالهن للطلاب بالأحضان والقبلات، كنوع من الدعم النفسي والمساندة والتشجيع لأبنائهن في امتحانات نهاية العام الدراسي.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية اليوم السبت الموافق 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، إذ يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



ابتسامة احدى طالبات الثانوية العامة



احضان وقبلات بعد الامتحان (1)



احضان وقبلات بعد الامتحان (2)



الأمهات يستقبلن أولادهن بعد الامتحان (1)



الأمهات يستقبلن أولادهن بعد الامتحان (2)



الأمهات يستقبلن أولادهن بعد الامتحان (3)



الضحكة والبسمة على وجوه الطالبات



الفرحة تكسو وجوه طلبة الثانوية العامة (1)



الفرحة تكسو وجوه طلبة الثانوية العامة (2)



أم تهدى ابنها الورد بعد الامتحان



انتظار أولياء الأمور (1)



انتظار أولياء الأمور (2)



حضن الأم لابنها بعد امتحان اللغة العربية



خروج الطالبات (1)



خروج الطالبات (2)



خروج الطالبات (3)



خروج الطالبات بعد أداء امتحان اللغة العربية



خروج الطلبة



فرحة أداء امتحان اللغة العربية



فرحة الأمهات بعد امتحان العربى (1)



فرحة الأمهات بعد امتحان العربى (2)



فرحة الأمهات بعد امتحان العربى (3)



فرحة الأمهات بعد امتحان العربى (4)



قبلات الأمهات لأبنائهم بعد أداء امتحان العربى (1)



قبلات الأمهات لأبنائهم بعد أداء امتحان العربى (2)