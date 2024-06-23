سحله في اللجنة.. اتهام طالب خليجي بضرب مدرس بكلية الحقوق بجامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في اتهام طالب خليجي بالتعدي على مدرس مساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة داخل لجنة امتحان.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت استدعاء المدرس المجني عليه لسماع أقواله.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة الجيزة من خدمة تأمين الجامعة بالتعدي على مدرس مساعد بقسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين أنه أثناء أداء طلاب كلية الحقوق امتحان لاحظ مدرس مساعد من المشرفين على اللجنة بعدم التزام طالب بتعليمات اللجنة فطلب منه الالتزام ورفض الطالب الاستجابة له وتطور الأمر إلى مشادة كلامية فاجئ خلالها الطالب كافة المتواجدين بتعديه على المدرس المساعد وسحله وسط اللجنة.

وقدم المدرس المجني عليه تقريرا طبيا بإصابته بكدمات وسحجات في الوجه، ألقت قوات الأمن القبض على الطالب الذي تبين أنه يحمل جنسية دولة خليجية، وأنه أثناء مشاجرته مع المدرس مزق ورقة إجابة فارغة رافضا الالتزام بتعليمات لجنة الامتحان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة بالجيزة التحقيق.