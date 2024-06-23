قفزا من الطابق الـ15.. حادث مروع بمحيط وزارة الزراعة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياته من الطابق الـ15 بمبنى تابع لوزارة الزراعة وسط الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل مبنى وزارة الزراعة.

انتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي إلى محل البلاغ وعثر على جثة رجل في الأربعينات من العمر يرتدي ملابسه فارق الحياة نتيجة كسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي جراء سقوطه من الطابق الـ15.

التحريات الأولية للرائد محمد وحيد معاون أول القسم أشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية وأن المتوفى قفز عمدًا من شرفة المبنى بسبب مروره بأزمة نفسية.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.