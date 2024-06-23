مسرحية كولومبية.. أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو سرقة سودانيين لمحل بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي حقيقة القبض على سودانيين شرعوا في سرقة أحد المحال التجارية بمنطقة فيصل.

إدارة المتابعة رصدت تداول مقطع فيديو على موقع "تيك توك" يزعم مورجوه القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل غرب المحافظة.

تحريات المباحث بينت عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن مقطع الفيديو مشهد تمثيلي تم تصويره بتاريخ 5 يونيو الجاري في مدينة كالي بدولة كولومبيا بغرض الترفيه.

وحذرت الأجهزة الأمنية المواطنين وصناع المحتوى من نشر مثل تلك المقاطع لإثارتها مشاعر القلق مشية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.