أزمات نجوم الكرة تشعل الحي الهادئ.. مباحث الشيخ زايد في مهمة صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لطالما ارتبطت مدينة الشيخ زايد بالهدوء حتى وصفت بالحي الهادئ لكن الأيام التي تلت عيد الأضحى المبارك حملت أحداثًا مثيرة تبددها معها تلك الحالة ليواصل رجال المباحث العمل ليل نهار لإعادة الحقوق لأصحابها.

الفصل الأول بطله إمام عاشور لاعب الأهلي ومنتخب مصر لدى اتهامه بالاعتداء على فرد أمني إداري لأحد المولات التجارية بالشيخ زايد الأسبوع الماضي.

زوجة إمام عاشور أمام النيابة

زوجته ياسمين حافظ مثلت أمام النيابة العامة بالحي العاشر التي استمعت لأقوالها ومطابقتها بما جاء في تحريات المباحث. وبعد جلسة استماع أمر وكيل النائب العام بصرف زوجة إمام عاشور من سرايا النيابة.

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما؛ للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لأفراد الأمن وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من ٣ إلى 5 فجرا وفي أثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي، ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات حيث أصيب بكدمة في الرجل.

وقال مشرف الأمن المجني عليه إنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام عاشور على الأرض ففقد الوعي، ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم آخرين ممن يرافقوه.

سرقة فيلا مدرب المنتخب الأولمبي

الفصل الثاني دارت أحداثه داخل كمبوند شهير، مفاجأة غير سارة كانت في انتظار أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الألومبي لدى عودته من إجازة العيد.

"طاهر" اكتشف سرقة أكثر من 20 سبيكة ذهبية من منزله فأسرع لإبلاغ قسم شرطة أول الشيخ زايد نافيًا تواجده بالبيت طوال أيام العيد لقضائه الإجازة بإحدى محافظات الوجه البحري.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة شكل فريق بحث بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوب ومشاركة العقيد مروان مشرف مفتش فرقة الشيخ زايد تنسيقًا مع الأدلة الجنائية التي رجحت أن الجاني ليس غريبًا.

الرائد عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد عمد إلى معاينة الفيلا محل الواقعة، ومراجعة منافذ الدخول والخروج موجهًا معاونيه بفحص المترددين على المنزل وحصر العاملين الحاليين والسابقين.