بعد خناقة "ولاد رزق".. حفل شواذ داخل "منتجع الشيطان" بمنشأة القناطر (أسرار وتفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"منشأة القناطر بقت خارج السيطرة"، هكذا أخبر "جمال" صديقه ورفيقه في رحلة قطار المناشي يوميًا. قص عليه تفاصيل جريمة قتل بشعة دارت أحداثها بقرية نكلا تخلص فيها أخ من شقيقه الأصغر ذبحًا بعد مشاجرة وصفوها بـ"حرب شوارع" بثت الرعب في نفس الأهالي سقط على إثرها 4 مصابين فارق أحدهم الحياة داخل المستشفى قبل أن يخبره بالطامة الكبرى.

اقرأ أيضًا: "عيدكم هيبقى في التُرب".. "ولاد رزق" يشعلون مشاجرة بالسلاح الأبيض بمنشأة القناطر

"شوفت اللي حصل في فيلا الشيطان" بادر جمال بسؤال صديقه لكن الأخير رد بالنفي مطالبًا إياه "تطلع ايه دي كمان؟!".

المكان: منتجع الفيلا يقع على الطريق بين محطتي وردان وأبو غالب. الحدث: تجمع شبابي يتجاوز عددهم الـ100 استأجروا فيلا لتنظيم حفل من نوع خاص، فماذا حدث؟.

شاهد عيان -يتحفظ الخليج 365 على نشر اسمه- كشف عن تفاصيل الحفل الشاذ في أفعاله وأحداثه -حسب وصفه- قائلا إن الحاضرين للحفل ملامحهم وتصرفاتهم بدت غير مألوفة "رجالة بيبوسوا بعض وأحضان ومخدرات".

"الخليج 365" حصل على مقاطع فيديو صادمة -يفضل عدم نشرها احترامًا لقيم وتقاليد المجتمع- يظهر خلالها مجموعة من الشباب في أوضاع مُخلة.

شاهد العيان يعود ليضيف "السهرة كانت صباحي.. كل حاجة حرام حصلت في الفيلا دي" مستنكرًا غياب الرقابة من قبل السلطات المعنية.

مع انتشار الفيديوهات وتداولها بين أهالي منشأة القناطر، مفاجأة من العيار الثقيل فجرها شاهد عيان آخر "المباحث اتصلت بصاحب الفيلا وقالوا له عيب كده.. متعملش دا تاني"، حسب قوله.

وناشد الأهالي الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة ورئيس مركز منشأة القناطر بوضع حد لمثل تلك الحفلات التي تشكل خطرًا على ذويهم.