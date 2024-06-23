شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر للالتحاق بالمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء مرحلة التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة لطلاب الدراسات العليا اليوم الأحد ولمدة عشرة أيام.

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، أن التسجيل متاح من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر أمام الطلاب الملتحقين بالدراسات العليا بمختلف الكليات والتأهيل التربوي.

جدير بالذكر أن رابط التسجيل الإلكتروني متاح من اليوم الأحد ولمدة عشرة أيام من خلال الرابط المرفق:

https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage



