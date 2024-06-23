شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تنفي تلف كميات من الأدوية والمكملات بالمخازن بسبب الغلق الإداري والان مع تفاصيل الخبر

نفت هيئة الدواء المصرية ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن تلف كميات من الأدوية والمكملات بسبب ارتفاع درجات الحرارة بداخل بعض المؤسسات الصيدلية التى يتم تنفيذ قرارات الغلق الإدارى المؤقت عليها.

وأضافت الهيئة أن قرارات الغلق الإداري يتم تنفيذها بالتنسيق ومصاحبة شرطة المرافق والجهات المعنية بالمحافظة، ويتم خلال تنفيذ فترة الغلق التأكد من ضمان استمرارية توفير التيار الكهربائى والمياه بنفس الكفاءة المتاحة للمؤسسة قبل إغلاقها ولحين انتهاء فترة الغلق الإدارى، أن وجدت داخل المؤسسة الصيدلية، من أجل سلامة الأدوية المخزنة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بمتابعة المؤسسات الصيدلية المغلقة إدارياً، فعلى سبيل المثال بمحافظة الشرقية تم متابعة أحد المخازن المغلقة إداريا واعادة شحن التيار الكهربائى من أجل ضمان استمرار توافر التيار، وإعادة الإغلاق مرة أخرى لاستكمال تنفيذ فترة الغلق الادارى، مضيفة أن مفتشى الهيئة قاموا عقب وصولهم إلى المخزن من التحقق من سلامة الأختام - الشمع الأحمر - الموجودة على أبواب ملحق المخزن، وتم فض الشمع فى وجود مدير المخزن والحارس القضائى عليه.

وأضافت الهيئة أن مفتشيها تحققوا بفحص درجة حرارة المخزن والملحق التابع له؛ حيث وجد أن قراءة الترمومتر الموجود بالثلاجات بالدرجة ملائمة لحفظ وتخزين الأدوية، كما تم فحص ترمومترات الحوائط الموزعة حيث وجدت جميع درجات الحرارة مطابقة للاشتراطات الجيدة للتخزين.

وعقب ذلك تم إعادة إغلاق المخزن وملحقه وفق الإجراءات القانونية.. وتناشد هيئة الدواء جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل معها للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، كما تهيب بالمواطنين التحقق من الأخبار التى يتم تداولها من خلال المصادر الرسمية.. جدير بالذكر أن قرارات الغلق الادارى التى تصدرها الهيئة تكون بسبب ثبوت مخالفات فنيه واداريه وقانونية وذلك بهدف احكام الرقابه على سوق الدواء المصرى، وتوفير الدواء الآمن للمصريين.