شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات يونيو 2024 لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار تيسير كافة إجراءات صرف معاشات يونيو 2024 لمن تخلفوا عن الموعد وتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش.

على جانب آخر، أكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز 10 جنيهات عن كل طلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء كما أن لمجلس الإدارة تحديد مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة للغير مع التزام الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك فى الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم.