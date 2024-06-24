لتأهيل مصابي غزة.. الصحة العالمية تعقد ورشة عمل للإسعاف عن إدارة الصدمات النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقدت منظمة الصحة العالمية في محافظة الإسماعيلية اليوم، ورشة عمل لـ 50 متدربا من هيئة الإسعاف حول مفاهيم الصحة النفسية والتدخلات النفسية الأولية بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية خلال حالات الطوارئ، بدعم من اليابان وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

اشتملت ورشة العمل على محاضرات وجلسات نقاشية عن المبادئ الأساسية للصحة النفسية وأكثر الاضطرابات النفسية شيوعا وأعراضها والإسعافات النفسية الأولية والتواصل الجيد والمسؤول مع المجتمعات، وفق بيان اليوم.

وقالت البيان إن هذا التدريب سيؤهل أطقم الإسعاف لتقديم الدعم النفسي الأولي في حالات الأزمات الإنسانية في حالات الطوارئ خاصة أنهم عادة ما يكونون نقطة الاتصال الأولى من الفريق الطبي مع المرضى.

كما تضمنت الورشة محاضرات عن أساليب تعزيز العناية النفسية الشخصية لأطقم الإسعاف والتعامل مع الإجهاد النفسي الناتج عن التعامل مع الحالات المصابة بالصدمات النفسية، كما تضمنت الورشة جلسات للتطبيق العملي لمهارات التواصل لاستخدامها أثناء تقديم الدعم النفسي الأولى.

وتأتي أهمية هذا التدريب في ظل استقبال مصر للمرضى والمصابين من قطاع غزة مما يتطلب وجود فريق طبي متكامل لتقديم الخدمات والرعاية الطبية العاجلة بما فيها خدمات الصحة النفسية.

وطبقا للأرقام الرسمية، استقبلت مصر منذ نوفمبر الماضي 5500 من المرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مصر بالإضافة إلى آلاف المرافقين والرعايا الأجانب.