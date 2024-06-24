دون إصابات.. السيطرة على حريق شب في مخزن أخشاب بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شب حريق في مخزن أخشاب بمنطقة النزهة الجديدة، ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي النيران، دون وقوع خسائر بشرية.

البداية بورود إشارة من النجدة، لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة النزهة الجديدة.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وعربات الإطفاء لموقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها ومنع خطر امتدادها للأماكن المجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة علي النيران وإخمادها.