تأثر إنتاج الغاز في دولة من دول الجوار.. رئيس الوزراء يكشف سبب تفاقم أزمة قطع الكهرباء أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أسباب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء أمس الاثنين على وجه التحديد.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: اللي حصل أمس، أحد الحقول في دولة من دول الجوار خرج من الخدمة وحصل عطل فني وتوقف لأكثر من 12 ساعة وبالتالي حجم الغاز اللي كان بيتم ضخه في الشبكة ويصل إلينا توقف تماما لمدة 12 ساعة وشكلنا خلية أزمة وتابعنا طول الليل لغاية ما الحقل عاد للإنتاج بكامل طاقته.

وأضاف: تأثير الموضوع رغم توقفه لمدة 12 ساعة، خد 24 ساعة كاملين عشان نرجع لنفس معدل الضخ تاني، وكان القرار اللي بنتأسف عليه، هو زيادة فترة انقطاع الكهرباء، وكان من الخطورة الاستمرار في التشغيل لأن ده كان هيأثر على كل المحطات وتقع واحدة ورا التانية.