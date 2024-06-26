بينهم 25 موقف عشوائي.. تحرير 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت الجهود الحملات خلال 24 ساعة، تحرير 29917 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1310 مخالفة السير بدون تراخيص، و33 دراجة نارية مخالفة، و13579 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة موقف عشوائي، و1224 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات لشروط التراخيص.

جري تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.