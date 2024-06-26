تيسيراً على المواطنين.. الداخلية تفتتح عدد من أقسام الجوازات في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء في التشغيل الفعلي لأقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد)، لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.