احذر تلوث الهواء في الطفولة يهدد صحة الجهاز التنفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد تلوث الهواء أحد أكبر التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، ويهدد صحة الإنسان بشكل كبير، ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن تأثيره على الأطفال خطير للغاية، ويمكن أن يُسبب لهم مشاكل صحية تُلازمهم طوال حياتهم.

كما أوضحت دراسة جديدة أن هناك ارتباط بين التعرض لتلوث الهواء في وقت مبكر من الحياة وصحة الرئة، في وقت لاحق من الحياة.

وتوصل فريق البحث من جامعة ساوث كاليفورنيا أن التعرض لتلوث الهواء أثناء الطفولة يرتبط بشكل مباشر بأعراض التهاب الشعب الهوائية في مرحلة البلوغ.

ووفق "مديكال إكسبريس"، هذا الارتباط لم تتم دراسته من قبل بشكل علمي، على الرغم من أن الاعتقاد بوجوده ظل بديهياً.

كما تواصل فريق البحث بدراسة واسعة النطاق استمرت لعقود من الزمن، وتتبعت مجموعات من سكان جنوب كاليفورنيا بدءًا من سن المدرسة، وبالنسبة للعديد من المشاركين، استمرت حتى مرحلة البلوغ.

وتضم عينة الدراسة 1308 مشاركاً في دراسة صحة الأطفال بمتوسط عمر 32 عاماً، وقت تقييمهم كبالغين.

وعند تقييمهم كبالغين، سأل الباحثون عن نوبات حديثة من أعراض التهاب الشعب الهوائية، أو السعال المزمن، أو الاحتقان أو إنتاج البلغم غير المرتبط بنزلة البرد.

وقد عانى رُبع المشاركين من أعراض التهاب الشعب الهوائية، خلال الأشهر الـ 12 السابقة.

وهناك علاقة ارتباط بين أعراض التهاب الشعب الهوائية بالتعرض بين الولادة وسن 17 عاماً لنوعين من الملوثات. يجمع النوع الأول معاً جزيئات صغيرة في الهواء مثل الغبار وحبوب اللقاح والرماد الناتج عن حرائق الغابات والانبعاثات الصناعية، ومنتجات عوادم السيارات.

وعلى الجانب الأخر، فإن هناك نوع ثاني، وهو ثاني أكسيد النيتروجين، فهو منتج ثانوي للاحتراق في السيارات والطائرات والقوارب ومحطات الطاقة، المعروف أنه يضر بوظيفة الرئة.