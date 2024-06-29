كولومبيا تقسو على كوستاريكا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب كولومبيا بثلاثية نظيفة على نظيره كوستاريكا خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وتقدم المنتخب الكولومبي بهدف بعد مرور 30 دقيقة سجله لاعبه لويس دياز قبل أن يضيف زميله دافينسون سانشيز الهدف الثاني بالدقيقة 59 ثم عزز جون كوردوبا التقدم بهدف ثالث بالدقيقة 62.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الكولومبي إلى ست نقاط متصدرا مجموعته بفارق 5 نقاط عن البرازيل صاحبة المركز الثاني والمتبقي لها مباراة الجولة ذاتها وكذلك عن منتخب كوستاريكا الذي توقف رصيده عند نقطة، فيما يتذيل منتخب باراجواي المجموعة بلا رصيد.

وضمن منتخب كولومبيا بذلك التأهل لدور ربع النهائي من البطولة.

وكان منتخب كولومبيا قد استهل مشواره بالنسخة الجارية من بطولة كوبا أمريكا بالفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره باراجواي.

وعلى الجانب الآخر تعادل منتخب كوستاريكا سلبيًا مع نظيره البرازيل في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كوستاريكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات نظيره باراجواي عند الرابعة فجر يوم الأربعاء المقبل، على أن يلتقي منتخب كولومبيا نظيره البرازيل في التوقيت ذاته.