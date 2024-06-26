"فيديوهات خادشة لتحقيق أرباح".. سقوط سيدة الإسكندرية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحدى السيدات بالإسكندرية، لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام "سيدة" ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.