افتتاح فرع ثوثيق بمجمع النيابة الإدارية في القاهرة الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الخميس، وبمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، افتتاح فرع التوثيق التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة.

كان وزير العدل المستشار عمر مروان، أصدر قرارا بإنشاء فرع التوثيق حمل رقم ٣٣٣٦ في ٢٤ يونيو الجاري.

حضر الافتتاح المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كما حضر المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد علي، مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار ساهر أنور، مدير وحدة شؤون الديوان العام، ولفيف من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.

وفي ذات السياق، تفضل المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، والوفد المرافق لسيادته، بافتتاح عيادة التأمين الصحي والصيدلية الملحقة بها المخصصة للسيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.

صرح ذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد.