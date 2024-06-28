شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد القبائل العربية: ثورة 30 يونيو نقطة تحول فاصلة فى تاريخ مصر والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات الشيخ إبراهيم العرجانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى ومؤسسات الدولة الوطنية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقال رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الثورة العظيمة وانحياز القوات المسلحة لها؛ شكلت نقطة تحول فاصلة في تاريخ مصر، بل وتاريخ المنطقة بأسرها، بعد أن نجحت في عرقلة مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي استهدف كيان الدولة الوطنية وأمنها واستقرارها.

وأضاف أن مصر شهدت - خلال السنوات الماضية - إنجازات تنموية عديدة ومشروعات قومية كبرى، فضلا عن تطهير البلاد من الإرهاب، بالرغم من التحديات التى تواجه مصر على الاتجاهات الاستراتيجية.

وشدد الشيخ ابراهيم العرجاني على أن اتحاد القبائل العربية والعائلات يقف إلى جوار القوى الوطنية والشعبية صفا واحدا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مهام المشروع الوطني وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه رئيس الاتحاد، التحية والتقدير إلى جيش مصر العظيم والشرطة الباسلة لدورهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار فى الداخل، ومواجهة التحديات التى تمس الأمن القومي من الخارج.

