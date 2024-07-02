جوميز يستعين بنجل أحمد حسام ميدو قبل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

استعان جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنجل أحمد حسام ميدو، نجم القلعة البيضاء السابق قبل مواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد تدريب الزمالك الذي أقيم أمس الإثنين، تصعيد علي أحمد حسام ميدو مهاجم فريق الشباب مواليد 2004 بالنادي، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

نجل ميدو شارك في جميع فقرات التدريب البدنية والفنية، بعد أن تم تصعيده بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

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ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على أرضية استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.