مرضيش يروح معها السوق.. سيدة تلقي زوجها من سطح منزلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أقدمت زوجة عراقية على إلقاء زوجها من فوق سطح المنزل الذي يسكنان به، بعد أن رفض اصطحابها لعمل رحلة تسوق.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بتعرض رجل لكسور بعد رميه من قبل زوجته من سطح منزله في محافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

كانت الزوجة المتهمة ترغب في الذهاب إلى السوق وطلبت اصطحاب زوجها معها، إلا أن الأخير كان له رأى آخر، ما أشعل الغضب في نفسها، فما كان منها سوى أنها اصطحبته إلى سطح المنزل ودفعته من الأعلى.

وأوضح مصدر لموقع "بغداد اليوم"، أن الزوجة ألقت بزوجها من سطح المنزل ما تسبب له بكسور ورضوض في جسمه.