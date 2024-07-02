التعديل الوزاري| مصدران: وزير الصحة يباشر عمله بمكتبه.. وهذا موقف نائبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال مصدران بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، لا يزال يباشر عمله المعتاد من مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المصدران لمصراوي، أن الأمور تمضي "مستقرة" كالمعتاد، خاصة وسط ترجيحات باستمرار "عبدالغفار" في منصبه في الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أحد المصادر أن الوزير يواصل لقاءاته منذ أمس، وكان من بينها اللقاء مع المدير الإقليمي لشركة فايزر، حيث ناقشا التعاون في المبادرة الخاصة بالكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وقال المصدر الآخر: "ما أستطيع قوله إن الأمور مستقرة في الديوان حالياً، والأرجح من ذلك أن الوزير باقٍ في منصبه"، في حين قد يشمل التغيير نائبه الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، ليكون أحد مساعدي الوزير الحاليين بديلًا له.