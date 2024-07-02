نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تقود حملة مكبرة تنفيذا لقرار غلق المحلات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي صلاح:

أعلنت أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة حالة الاستنفار بقيادة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية؛ لتطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمطاعم والورش الحرفية بكل حزم بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء محافظ القاهرة.

وفي سياق ذلك قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حملة مكبرة للمرور على المحال التجارية للتأكد من موعد اغلاقها الجديدة حيث أكدت على تفعيل دور لجان المتابعة بكل حي من احياء المنطقة الجنوبية لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال العامة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة ، والمرور على المحال للتعريف بمواعيد الغلق الجديدة و الحث على تفعيل القرار بالتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء.

وناشدت نائب محافظ القاهرة، أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات والبازارات والمولات والورش والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق لاسيما إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق ذلك القرار لتحقيق الانضباط بالشارع وترشيد استخدام الكهرباء لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب .

وخلال الحملة الميدانية شددت نائب المحافظ على تطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق كافة المواقع وتطبيق القرار الجديد، مؤكدًة على أهمية التعاون بين الجميع لضمان نجاحه، لافته إلى أنه سيتم شن حملات تفتيشية على المحال والمولات للتأكد من التزامها بالمواعيد الجديدة و تأتي في إطار خطة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة في مصر، والتي تشمل أيضًا خفض الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية.

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وافق على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو التالي:

أولاً: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانياً: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .

رابعاً: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم .

خامساً: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .