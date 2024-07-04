شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وسائل إعلام عن مقتل جندي وإصابة آخرين أحدهم حالته حرجة، إثر قصف من لبنان استهدف مركبتهم.

كما أعلنت وسائل إعلام، إصابة شخصين للاحتلال الإسرائيلي بجروح إثر إطلاق صواريخ من لبنان. العدوان الإسرائيلي على لبنان كان أعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء سلسة واسعة من الهجمات الاعتدائية على لبنان. حرب إسرائيل على لبنان وقُصف من لبنان مقرات عدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بأكثر من 200 صاروخ.

وجاء الرد على الاعتداء الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الحوش في مدينة صور.

