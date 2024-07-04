شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة الجوف. وأوضحت القوات أنه تم ضبط (5) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمين من الجنسيات البنجلاديشية والباكستانية والمصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينه حطبًا محليًا في المنطقة الشرقية، بحوزته أكثر من (10) أمتار مكعبة من الحطب المحلي.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (000.16) ريال لكل متر مكعب.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.