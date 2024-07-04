السعودية | «إيجار»: عند الامتناع عن توثيق العقد إلكترونياً.. يمكن تسجيل «حالة تعاقدية» عبر الشبكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شددت شبكة «إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، على أن عقد الإيجار المُسجل خارج الشبكة يُعدّ فاقداً أثره القضائي والإداري.

وقالت في رد على استفسار في منصة «إكس» إنه «في حال امتناع أحد الأطراف عن توثيق العقد إلكترونيًا يمكن للطرف الآخر رفع حالة تعاقدية»، مشيرة إلى أن «رفع الحالة يلزم توفر عقد ورقي».

وأكدت أن العقد الإلكتروني إلزامي لتوثيق العلاقة بين أطراف العقد، وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم تسجيل واقعة إيجارية، ويشترط لها وجود عقد ورقي، وفي حال عدم وجود عقد، فتكون الآلية خارج منصة إيجار، مشيرة إلى أنه يمكن تسجيل الحالة التعاقدية من طرف واحد عند امتناع الطرف الآخر من توثيق العقد وذلك عن طريق الرابط التالي: https://www.ejar.sa/ar/contract-request.

وتهدف خدمة طلب تسجيل واقعة إيجارية، إلى تسجيل حالة عقد إيجاري بين طرفين امتنع أحدهما عن توثيق العقد في شبكة «إيجار»، وتتمثل الخطوات في: إدخال جميع البيانات المطلوبة، إرفاق المستندات المطلوبة، الموافقة على الإقرار، ثم استلام رسالة تحتوي على رقم الطلب، كاشفة أن المتطلبات الرئيسية لطلب التسجيل هي: بيانات العقد مع وجود نسخة ورقية من عقد الإيجار، بيانات مقدم الطلب (مؤجر أو مستأجر) أو ممثله: الاسم كما هو في الهوية، ورقم الهوية، والجنسية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، بيانات الطرف الممتنع (مؤجر أو مستأجر) أو ممثله: الاسم كما هو في الهوية، ورقم الهوية، والجنسية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، بيانات الصك (إلزامية في حال مقدم الطلب المؤجر واختيارية في حال مقدم الطلب مستأجر)، العنوان للوحدة العقارية، ويلزم وجود عقد ورقي.

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