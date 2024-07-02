زوج لقاضي الأسرة: "خلصوني من مراتي خايف منها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام أحمد.ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته، لتعرضه لضرر جعله يشعر باستحالة المعيشة معها.

يقول الزوج صاحب 33 سنة، يعمل بمغسلة سيارات، في دعواه التي حملت رقم 1680 لسنة 2023، بإنه تعرف على زوجته خلال تواجده في مصيف مع عائلته، وتم الاتفاق على الزفاف وسط الأهل والأقارب، وبعد زواج دام سنة فقط، ظهرت المشاكل.

يكمل الزوج حديثه: "مراتي من السيدات التي تهتم بالأعمال السفلية ولها طقوس شهرية تقوم بأفعالها بالمنزل جعلتني أشعر بالخوف الشديد، خلال تواجدنا سويا بمنزل زوجية واحد، حاولت التأقلم مع الوضع لكن للأسف فشلت وهربت من طريقتها الغريبة في التعامل.

يشكو الزوج اللحظات التي فكر فيها في الانفصال عن زوجته قائلاً: "تقوم بشراء الدواجن وذبحها وترك الدماء على الأرض وغلق الغرفة بالساعات على نفسها وهي تتحدث مع نفسها، قمت بتصويرها على الهاتف المحمول، حتى أقنع أهلها بما تفعله لكنهم مقتنعين بتصرفاتها ويبرر والدها: "بتحافظ على بيتك"، حاولت الطلاق بكل الطرق لكني فشلت.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.