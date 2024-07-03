شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

شغل مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عدة مناصب في وزارة الزراعة قبل توليه مهام نائب وزير الزراعة للمرة الأولى في 2019 ، حيث عمل رئيساً لقطاع استصلاح الأراضى بداية 2019 ، ورئيساً لقطاع استصلاح الأراضى بالوزارة بقرار من رئيس الوزراء، ورئيساً للإدارة المركزية ببارشاد الوزراى بقرار من رئيس الوزراء في 2016.

وانتدب الصياد للعمل رئيساً لقطاع استصلاح الأراضى بالقرار الوزاري رقم 1132 لسنة 2016، وتكليفه بالعمل رئيساً لقطاع استصلاح الأراضى بالقرار الوزاري رقم 1827 لسنة 2015، كما تم تكليفه في 2016 بالعمل مديراً تنفيذياً لمشروع قرية الأمل.

كما تم تكليفه مديراً تنفيذياً لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالقرار الوزاري رقم 1019 لسنة 2015، ومديراً تنفيذياً لمشروع التنمية الرئيسفية بغرب النوبارية لموجب القرار الوزاري رقم 2186 لسنة 2011، ومديراً عاماً للإدارة العامة لتوطين شباب الخريجين وصغار المنتجين بديوان عام وزارة الزراعة بالقرار الوزاري رقم 1762 لسنة 2012.

كما تم تكليفه بالإشتراك في تمثيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المفاوضات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) حول إتفاقية مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) بموجب القرار الوزاري رقم 1698 لسنة 2014، و تكليفه بالعمل نائب المدير التنفيذي للمشروع القومى للتنمية وخدمة أراضي الخريجين بالنوبارية بجانب عمله بموجب قرار الدكتور المشرف على قطاع استصلاح، و ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالقرار الوزارى رقم 827 لسنة وتولى العمل مشرفاً على مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لمشروع التنمية الريفية بجانب.

كما تم إختياره ضمن اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير النقل رقم 146 بتاريخ 2000/5/16 بخصوص تقدير التعويضات الخاصة بتعارضات أراضي شباب الخريجين بمشروع بنجر السكر والخاصة بطريق إسكندرية الفيوم الاستثماري، وتم تكليفة بالعمل مراقبا عاما لمراقبة بنجر السكر .

وحصل الصياد على دورة تدريبية في مجال الأراضي والمياه بمعهد الإيكاردا بدولة سوريا في الفترة من 15 - 25 سنة 1999 وحصل على شهادة إجتياز الدورة، ودورة تدريبية فى معهد بارى بدولة إيطاليا في مجال التسويق التعاوني، اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج الاعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام في الفترة، ووسام الامتياز التعاوني تقديراً لجهده في تنمية تعاونيات إستصلاح الأراضي ودعم الحركة، وشهادة من المعهد القومى للإدارة بوزارة التنمية الإدارية لإجتياز مسابقة المدير المتميز وشهادة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية للحصول على المركز الثاني.

يبلغ الصياد من العمر 63 عاماً وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1983 من جامعة طنطا.