خارجية أميركا: بلينكن ونظيره البريطاني أكدا أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي أكدا أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.

وجاء هذا التصريح فور تعيين لامي وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة التي يترأسها زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، وذلك بعد انتخابات عامة مبكرة في البلاد.

في وقت سابق، أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عودة رئيس الموساد دافيد برنياع من العاصمة القطرية الدوحة "بعد اجتماع أولي مع الوسطاء"، وذلك حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وأعلن المكتب أنّه "تم الاتفاق بعد اجتماع الدوحة على توجه وفد لمواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل"، مضيفًا "لا تزال هناك فجوات بين جهات التفاوض".

وكان قد أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أنّ الحركة تتوقع ردًا من إسرائيل على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت، موضحًا "أننا لا نرغب بالتحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، بانتظار أن نسمع ردا غالبا أن يكون اليوم أو غدا".

وذكر أنّه "إذا كان الرد ايجابيًا فعند ذلك سيتم الحديث عن هذه الافكار بالتفصيل لأننا سندخل في البحث التنفيذي لهذه الأفكار وهذا أمر لن يحتاج وقتا طويلا بإذن الله".