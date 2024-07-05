حزب الله نفى تقريرًا إعلاميًا عن لقاء قاسم والمخابرات الألمانية: لم يتم الحديث عن صيغة مستقبلية للجنوب

أشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله، إلى أنّ إحدى القنوات الإعلامية اللبنانية نشرت تقريرًا عن "لقاء نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الإستخبارات الألمانية"، موضحة أن التقرير "مليئ بالأكاذيب والمعلومات المختلقة التي لا أساس لها من الصحة".

وقالت "اقتصر النقاش على التداول العام حول الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ولم يتم الحديث بتاتًا عن أي ترتيبات ولا عن أي صيغة مستقبليّة للوضع في الجنوب كما ورد في التقرير، كما يهمنا التأكيد أن اللقاء حصل بالتنسيق المباشر بين الجانبين ومن دون وسيط".