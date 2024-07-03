وزير الكهرباء يصل مكتبه بالعاصمة الإدارية عقب أدائه اليمين الدستورية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، قبل قليل، إلى مبنى وزارة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أدائه اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الوزير الجديد للكهرباء، كالتالي:

1- تولى الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت، وزير قطاع الأعمال العام منذ أغسطس 2022.

2- من مواليد محافظة القاهرة عام 1954.

3- حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة القاهرة، والدكتوراه في هندسة القوى الكهربائية من جامعة داهاوس بكندا.

4- بدأ حياته العملية عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة، ثم انتقل للعمل مهندساً بهيئة قناة السويس وشركة بناء السفن في الإسماعيلية وبورسعيد.

5- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014.

6- رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016.

7- تولِّي منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، ويعتبر من رجال الأعمال المتخصصين في مجال صناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

8- شهدت المطارات في عهده عندما كان رئيساً لميناء القاهرة الجوي تطورًا كبيرًا؛ ومن بينها إنشاء مبنى الركاب رقم 2 سعة 7 ملايين راكب وتطوير وزيادة سعة كل من مطار برج العرب ومطار الغردقة وشرم الشيخ والتخطيط؛ لإنشاء الإيربورت سيتي وتطوير الرادارات وأنظمة للملاحة الجوية.

9- عمل في مجال البترول في العديد من الشركات العربية والأجنبية؛ مثل شركة قطر للبترول وشركة أبوظبي لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي غاز، ومديراً للشرق الأوسط بشركة (بيرل آند فوكس)، ومستشارًا لشركة (يونيو فينوسا) لتسييل الغاز بدمياط، وشركة سي غاز و شركة موبكو للأسمدة، وبشركة نوبسكو.