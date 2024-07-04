حياة كريمة وتمكين المرأة والشأن الخارجي.. مدبولي يكشف توجيهات السيسي للحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه بسرعة استكمال مشروع حياة كريمة لأنه يمس كل أبناء الوطن في الريف، وتمكين أكثر للمرأة والشباب.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي وجه أيضًا باستمرار دور الدولة المصرية في الشأن الخارجي والملف الخارجي، خاصة وأن المنطقة والإقليم مضطرب حاليًا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تطوير الأداء الحكومي، والتوسع في الميكنة وهيكلة الوزراءت، والحد من التشابكات والتداخلات ما بين الوزارات في بعض الملفات التي قد تكون مهمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد الثقة والتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.

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