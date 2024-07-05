"كان عايز يدبحنى قدام بناتي".. مأساة "هدير" مع زوجها على 10 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

3 ضربات بسكين لم تُشفي غليل "أيمن" حينما قاومته زوجته "هدير"إثر شجار دار بينهما بعدما رفضت إعطائه مبلغ مالي 10 جنيهات، حتى أن الزوج غافلها بسكين المطبخ وحاول ذبحها أمام أطفالها الأربعة انتقامًا منها "كان عايز يدبحني بسكينة المطبخ قدام بناتي".

قبل نحو 14 عامًا، تزوجت "هدير" من "أيمن" صديق شقيقها بعد خطوبة دامت عام،أقاما عرسهما وعاشا داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد الأبراج السكنية في منطقة فيصل بالجيزة بالقرب من مسكن والدها الذي يعمل "حارس عقار" وأشقائها"خدنا شقة بسيطة وعشنا فيها".

6 سنوات عانت فيها "هدير" من تأخر الإنجاب، حتى رزقها الله من البنين "علي"و البنات (شاهيناز وعلا وإيناس) رويدًا رويدًا زادت أعباء الحياة على رب الأسرة ما دفع زوجته "هدير" للعمل كحارسة عقار لمعونة زوجها في ظروف حياتهما:"هو بيشتغل باليومية وانا بشتغل حارسة عقار" تقولها الزوجة لمصراوي.

منتصف 2023، أصيب "أيمن" بكسر في ذراعه حال سقوطه من سقاله كونه يعمل مبيض محارة، ما استدعى تركه للعمل بعد خضوعه لتدخل جراحي كبير "ركب شرائح ومسامير في ذراعه"، نحو عام قضاها الزوج دون عمل الأمر الذي دفع "هدير" لجمع مبلغ مالي من أسرتها للاتجار في الخضروات من أجل توفير مصاريف دراسة أطفالها الأربعة:"اشتريت فرش خضار عشان أصرف على عيالي" حينها كان "أيمن" تركه عمله الآخر في مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر لعدم دوامه على مواصلة العمل بعد تركه عمله الأول بإحدى شركات المقاولات:"كان بيروح يوم وباقي الأسبوع نايم". تحكي هدير في حديثها لـ الخليج 365.

عُرفت المشاكل حياة الزوجين، حينما سلك "أيمن" طريق إدمان المواد المخدرة خاصة "الآيس"، كون بلا عمل، اعتاد الزوج التعدي على زوجته أمام أطفالها وجيرانها "كل يوم خناقة وضرب" بتحريض من شقيقته التي تشاجرت مع زوجته "هدير" مطلع أغسطس الماضي "كل يوم بيضربني عشان اخته .. وتيجي صاحب البيت اللي أنا شغاله فيه تدافع عني".

صبيحة الخامس من مايو بالعام الحالي، تناكف "أيمن" مع زوجته"هدير" كعادتهما، على إثرها أستل الزوج سكينًا من المطبخ وكال زوجته وابل من الطعنات حاولت الزوجة الهروب من جحيم زوجها لكنه أصر على الانتقام منها حتى أنه لاحقها بسكين محاولاً ذبحها داخل شقتهما بعدما رفضت إعطائه 10 جنيهات، وبعدها خرج الزوج يصيح بعلو صوته للجيران "أنا قتلتها" ولاذ بالفرار"مكانش انسان طبيعي".

بجلسة 11 يونيو الماضي؛ عاقبت محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار محمد مراد، عاطل بالحبس عامين و غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، في القضية رقم 22129 لسنة 2024 جنح الهرم، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته باستخدام سكين مطبخ بالهرم.